Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Lichtenfels und die Umweltstation Weismain bieten in den Sommerferien vom 29. Juli bis 2. August für Kinder von sechs bis zehn Jahren eine Ferienbetreuung unter dem Motto "Urlaub auf dem Bauernhof" in Kösten an.

Das Team hat sich ein paar tolle Aktionen überlegt, die hauptsächlich draußen stattfinden. Die Mädchen und Jungen dürfen sich auf gemeinsame Spiele freuen. Sie dürfen kreativ werden, basteln, und den nahegelegenen Bach und die Bewohner des Bauernhofs besuchen. Die Kinder werden darüber hinaus selbst kochen.

Die Ferienbetreuung findet laut Pressemitteilung des Landkreises Lichtenfels täglich von 8 bis 16.30 Uhr (Freitag bis 14 Uhr) statt. Die Kosten für die Betreuung, Verpflegung und Material betragen 75 Euro. Die Bildung von Fahrgemeinschaften wird seitens der Kommunalen Jugendarbeit und der Umweltstation Weismain unterstützt.

An der Ferienwoche können alle interessierten Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren teilnehmen, wenn sie im Landkreis Lichtenfels wohnen. Teilnehmer, die im vergangenen Jahr dabei waren, müssen ein Jahr pausieren.

Nähere Informationen gibt es bei der Kommunalen Jugendarbeit, Telefon 09571/18-109 und auf lkr-lif.de unter der Rubrik Jugend und Familie - Kommunale Jugendarbeit als Download . red