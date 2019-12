Urkunde zur Patenschaft

In der Sitzung des Gemeinderats Neudrossenfeld heute um 19 Uhr im Rathaus wird die Urkunde der Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten übergeben. Neben diversen Bauanträgen, unter anderem Errichtung einer Lagerhalle in Pechgraben, wird bei den Bauleitplanungen die Änderung des Bebauungsplans "Vordere Gemeinde III", die Einbeziehungssatzung Neuenreuth, Bebauungsplan "Am Wald II", Änderung des Bebauungsplans "Am Weidenrain" und die Änderung des Bebauungsplanes "Vordere Gemeinde I" beraten. Außerdem geht es um ein Nachtragsangebot zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Buch am Sand. red