Urkunde fürs Klinikum

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat in München den Bayerischen Organspendepreis 2018 verliehen. Für außergewöhnliches Engagement wurde auch das Regiomed-Klinikum Lichtenfels ausgezeichnet. Huml betonte bei der Preisverleihung im Rahmen der 19. Jahrestagung der Transplantationsbeauftragten: "Organspende kann nur dann gelingen, wenn sich motivierte Mitarbeiter dafür einsetzen - wie in den Krankenhäusern in (...) Lichtenfels. Diesen besonderen Einsatz und die Kultur der Organspende im Krankenhaus würdigen wir auch in diesem Jahr mit dem Bayerischen Organspendepreis." Alle Preisträger hätten die Organspende im Freistaat Bayern vorbildlich unterstützt. red