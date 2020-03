Urenkel machen viel Freude

Auf ein bewegtes Leben blickte Inge Fugmann anlässlich ihres 80. Geburtstages zurück, zu dem Erster Bürgermeister Bernd Rebhan namens des Marktes Küps recht herzlich gratulierte.

Inge Fugmann stammt aus Niederschlesien und kam mit ihren Eltern als Heimatvertriebene erst nach Kronach und dann nach Küps. Die Eltern fanden Arbeit in Tettau und so ergab es sich, dass die Familie dorthin zog. Hier bauten sie ein Haus und Inge Fugmann heiratete. Aus der Familiengründung ging eine Tochter, eine Enkeltochter und zwei Urenkelchen hervor. Acht Jahre lang arbeitete sie in der Porzellanfabrik Gerold Tettau in der Gießerei. Dann machte sie sich auf den Weg nach Breitenloh und arbeitete von 1963 bis 1999 als Montiererin bei Loewe in Kronach. Im Ruhestand zog sie 2000 zu ihrer Schwester nach Bad Kissingen, bis sie 2012 wieder nach Oberfranken zurückkehrte. Nun genießt sie ihren Lebensabend in ihrer hübschen Einliegerwohnung im Haus der Enkeltochter Nicole und ihrem Mann Manuel. Sie hilft ihrer kleinen Familie, soviel sie kann. Leidenschaftlich gern werkelt sie im Garten oder fertigt kleinere Handarbeiten. Viel Freude bereiten ihr die Urenkel Tobias und Lucas. hän