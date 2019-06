Urbaniprozession zieht aus

Über den Ablauf der Urbaniprozession am Dreifaltigkeitssonntag, 16. Juni, informiert Matthias Bambynek, Pfarrer an der Oberen Pfarre.

Um 8 Uhr findet die Eucharistiefeier in der Oberen Pfarre statt, anschließend gegen 8.45 Uhr zieht die Prozession aus - von der Oberen Pfarre zum Unteren, Mittleren und Oberen Kaulberg, weiter zum Laurenziplatz, zur Würzburger Straße bis zum Hohen Kreuz und zurück zum Oberen Stephansberg, Schellenbergerstraße, Unterer Stephansberg, Judenstraße, Unterer Kaulberg, Obere Pfarre, wo ein feierlicher Abschluss mit eucharistischem Segen stattfindet. Um 8.15 Uhr ist Eucharistiefeier in St. Urban mit anschließendem Auszug der Prozession (9 Uhr). Von der Kirche geht eine eigene Prozession über Babenbergerring - Alte Würzburger Straße - Hohes Kreuz (dort gemeinsamer Altar mit der Prozession von der Oberen Pfarre, ca. 9.15 Uhr). Hier kann man sich der ersten Gruppe anschließen.

Altäre werden von den Gärtnern und Häckern an folgenden Stationen errichtet: an der Kreuzigungsgruppe am Laurenziplatz, am Hohen Kreuz in der Würzburger Straße, an den Anwesen Schellenbergerstraße 1 und Oberer Stephansberg 13. red