Urban Gardening erleben

In Bamberg sprießt das neue urbane Gärtnern. Mit dem gemeinsamen Bildungsprogramm "Vom Acker auf den Teller" unterstützen der Bund Naturschutz und die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) diese Entwicklung aktiv. Bei einer inspirierenden Führung am Mittwoch, 1. Mai, wird das Gelände des neuen Selbsterntegartens "SegaSüd" und der Solawi besichtigt. Danach geht es mit dem Fahrrad weiter durchs Gärtnerviertel zu den Hochbeeten der Essbaren Stadt und zum interkulturellen Garten auf der Erba-Insel. An jeder Station gibt es interessante Informationen und Einblicke in das jeweilige Projekt. Treffpunkt ist um 16 Uhr beim Selbsterntegarten Süd. Der Zugang ist über den Eingang zur Solawi an der Forchheimer Straße möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. red