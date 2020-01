Uraufführung steht an

Der Bamberger Komponist Jochen Neurath stellt mit einem außergewöhnlichen Abend am heutigen Donnerstag sein neugegründetes Projekt-Ensemble "nonoise" vor. Um 20 Uhr wird in der Johanniskapelle das Werk "echoes of unborn thoughts - comedia dell"ascolto I" uraufgeführt. Neurath hatte dem Bamberger Publikum bereits im April mit der Uraufführung seines Lieder-Zyklus "Tränen" und dem vorangehenden Vortrag "Ins Offene - über das Komponieren heute" - einen Einblick in sein Schaffen gewährt. Jetzt kommt in der längerfristig angelegten Arbeit mit dem "ensemble nonoise" eine ganz anderer Aspekt seiner Kunst zum Tragen. Wahrlich "Ins Offene" wagen sich die Mitwirkenden ohne festgeschriebene Partitur in die Erkundung von Klang, Raum und Zeit, heißt es in der Presseankündigung. Vor dem Hintergrund der Stille wird jeder noch so leise Klang zum Ereignis, dessen Vergänglichkeit zum Thema. Der Ort, von dem er kommt, der Mensch, der diesen Klang erzeugt - alles wird Teil des Werkes und seiner suggestiven Wirkung. Karten sind im Buchladen "Herr Heilmann - Gute Bücher", Karolinenstraße 22, sowie an der Abendkasse erhältlich. red