Zu dem Kommentar "Radler - Menschen zweiter Klasse?" (BR vom 5. April) wird uns geschrieben: In ihrem Kommentar beklagt sich Frau Katrin Geyer über Lastwagenfahrer, "die sich zum Be- und Entladen in der Buchbindergasse keine schönere Fläche vorstellen können, als den Radweg".

In der Buchbindergasse befinden sich zahlreiche Ladengeschäfte und Büros, die für ihren Betrieb auf entsprechende Belieferungen angewiesen sind. Wo bitte soll bereits ein kleineres Lieferfahrzeug zum Beladen halten, als auf dem Radweg und dem sich anschließenden Gehweg, wenn nicht der gesamte Verkehr auf der schmalen Fahrbahn blockiert werden soll? Vielleicht am Marktplatz (wo dort?) oder in der E.-C.-Baumann-Straße - und Frau Geyer bringt uns von dort auf dem Fahrradgepäckträger die Papierlieferungen für unsere Kanzlei vorbei?

Ist es für einen Fahrradfahrer unzumutbar, den Pseudo-Radweg von etwa 60 Metern Länge einmal kurz auf die Fahrbahn zu verlassen, um an einem entladenden Lieferfahrzeug vorbeizufahren?

Peter Reinel

Rechtsanwalt

Kulmbach