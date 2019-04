Unzulässige Teile im Ford verbaut

Ein 34-jähriger Ford-Fahrer ist am Samstag in Reuth in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim stellten dabei fest, dass er an seinem Fahrzeug einen Sportluftfilter verbaut hatte, der jedoch nicht mittels Teilegutachten eingetragen war. Außerdem war die Montage in Verbindung mit einer Sportabgasanlage erfolgt. Es wurde eine Geräuschpegelmessung und die Einzelabnahme der Bauteile veranlasst. Zudem erhält der Mann eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. pol