Bereits am Freitag, 9. August, wurde ein Unbekannter dabei beobachtet, wie er an einem Fenster zum Fitnessraum einer Klinik in der Bismarckstraße stand und dabei unzüchtige Handlungen an sich verrichtete, so die Polizei. Die Polizei wurde erst am Mittwoch, 14. August, darüber informiert. Nach Angaben von Klinikbeschäftigten ist es nicht der erste Fall, dass der Unbekannte in dieser Weise dort aufgetreten ist. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. pol