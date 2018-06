Unzählige Stunden geopfert

Immer noch Restarbeiten



Seit Beginn der großen Kirchenrenovierung haben die freiwilligen Helfer aus der katholischen Pfarrgemeinde Mainroth unzählige Arbeitsstunden für das Gotteshaus geopfert.Obwohl die Generalsanierung innen und außen bereits seit Monaten abgeschlossen ist, fallen immer noch Arbeiten an. So mussten im Zuge der Kirchplatzsanierung durch die Stadt Burgkunstadt auch die Zu- und Abwasserleitungen sowie die Drainagen rund um die Kirche neu verlegt werden. Jetzt haben die Männer in ihrer Freizeit im alten Friedhof noch einen Pflasterweg vom westlichen Toreingang bis zu den Toiletten fertiggestellt. In den nächsten Wochen wollen sie den Erdaushub verteilen, planieren und neu ansäen. Kirchenpfleger Karlheinz Kohles bedankte sich mit einer Brotzeit bei den freiwilligen Helfern und dankte ihnen herzlich dafür, dass sie so unermüdlich im Dienst der guten Sache stehen.