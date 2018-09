Unverzichtbar für das Gemeinwesen

Der Gemeinde-Feuerwehrtag ist jedes Jahr im Kalender der Gemeinde Neudrossenfeld und ihrer zehn Feuerwehren etwas Besonderes. Am Freitag fand dieser Tag oder besser gesagt Abend im vertrauten Umfeld der Brückleiner Kerwa statt, und der Höhepunkt war die Verleihung der Staatlichen Ehrenzeichen in Silber und Gold an die beiden Feuerwehrdienstleistenden der Feuerwehr Brücklein, Klaus Müller und Günther Stöcker.

Im starken Maße halten auch die Frauen im aktiven Feuerwehrdienst Einzug, denn mittlerweile sind im Gemeindebereich Neudrossenfeld über 30 Frauen tätig. Den Anfang dazu machten vor über 40 Jahren die Frauen der kleinen Feuerwehr Muckenreuth. Bürgermeister Harald Hübner: "Wir sind stolz darauf, dass unsere Frauen auch den aktiven Dienst nicht scheuen."

Die Brückleiner Feuerwehr stehe nicht nur für Schutz und Sicherheit, sondern auch für die Kultur im Dorf. Das werde mit der Kerwa deutlich, die nach den Worten von Landrat Klaus Peter Söllner weithin bekannt und beliebt ist.

Rainer Strobel freute sich als Vorsitzender der Feuerwehr Brücklein, dass alle Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Neudrossenfeld ins Festzelt gekommen waren.

Bürgermeister Harald Hübner (CSU) verwies darauf, dass es der 28. Gemeinde-Feuerwehrtag in Folge sei. Die Brückleiner Kerwa biete sich dafür hervorragend an. 28 Mal ohne Unterbrechung sei nach den Worten des Bürgermeisters auch eine kleine Erfolgsgeschichte:

"Unsere Gemeinde ist sehr stolz auf ihre zehn gemeindlichen Feuerwehren. Wir haben einschließlich 53 Feuerwehranwärtern 344 gemeldete Aktive, also fast 10 Prozent der Bevölkerung."

Die starke Teilnahme zeige auch den Stellenwert des Feuerwehrwesens in der Kommune, es zeige aber auch das große Engagement und die Aktivitäten unserer Feuerwehrvereine und ihrer Aktiven.

Im Mittelpunkt standen im offiziellen Teil mit Klaus Müller und Günther Stöcker zwei Feuerwehrkameraden, die sich durch ihren jahrzehntelangen Einsatz um ihre Feuerwehr, aber auch um ihre Gemeinde verdient gemacht haben. Bürgermeister Harald Hübner würdigte in diesem Zusammenhang alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die tagtäglich in der Gemeinde Neudrossenfeld zu Einsätzen bereitstehen und ihre Freizeit für die Allgemeinheit opfern und bei Übungen und im Ernstfall ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen:

"Zum Schutz von unserem Leben, unserer Gesundheit und unserem Hab und Gut. Ihnen gilt zu allererst der Dank aller Bürgerinnen und Bürger des Gemeinwesens. Unsere Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind es, deren Einsatz gar nicht hoch genug bewertet werden kann."

Der Feuerwehrdienst sei heute schwieriger geworden, ob es die Brandverhütung oder die Brandbekämpfung ist, die technische Hilfeleistung bei Unfällen oder die Katastrophenhilfe: "Ohne unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute wäre unsere Gesellschaft hilflos."

Bürgermeister Harald Hübner würdigte aber auch die Arbeit der Feuerwehrführungskräfte, die für eine solide Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses und für eine fachgerechte Führung bei Prüfung und Einsatz im Ernstfall sorgen: "Die Gemeinde tut das in ihren Kräften Stehende, um unsere Feuerwehren auszurüsten und auch der Landkreis Kulmbach hat uns mit der Bereitstellung eines Verkehrsleitanhängers in Altdrossenfeld unterstützt. Das ist auch ein Schutz für unsere Kameraden, die auf der Autobahn im Einsatz sind."

Landrat Klaus Peter Söllner machte deutlich, dass die Feuerwehren im Gemeindebereich Neudrossenfeld mit der Nähe zur Autobahn und der B 85 besonders und oft gefordert sind. In dem Zusammenhang betonte Söllner, dass sich die Anschaffung eines Verkehrsleitanhängers bewährt habe.

Das Feuerwehrwesen habe in der Gemeinde Neudrossenfeld einen hohen Stellenwert und der Landkreis Kulmbach stehe auch in Zukunft an der Seite seiner Feuerwehren.

In ihren Grußworten würdigten MdL Martin Schöffel und Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein die ehrenamtliche Arbeit der Wehren rund um die Uhr. Werner Reißaus