Unversperrtes Rad wurde gestohlen

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ist in Forchheim ein schwarzes Herrenfahrrad gestohlen worden. Es war in der Bamberger Straße vor dem E-Center unversperrt abgestellt. Dies nutzte ein unbekannter Täter. Der Entwendungsschaden beträgt 250 Euro. Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0, in Verbindung zu setzen.