Unversperrtes Rad gestohlen

Unbekannte haben ein Fahrrad und Teile eines Fahrrades in Haßfurt gestohlen. Binnen zehn Minuten, während denen der Eigentümer sein grünes Fahrrad der Marke Cube am Mittwoch ab 14.40 Uhr unversperrt in der Bahnhofstraße abstellte, wurde das Zweirad entwendet. Der Zeitwert wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Ebenfalls am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.15 und 14.15 Uhr wurden das hintere Schutzblech sowie das Vorderlicht eines in der Promenade abgestellten blau-orangen Giant-Damenrades entwendet. Wer konnte Beobachtungen machen? Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.