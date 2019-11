Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag gegen 18 Uhr das grüne Herrenrad eines 53-Jährigen, das unversperrt in der Bamberger Straße abgestellt war. Das Rad hat einen Zeitwert von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.