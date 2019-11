Unverschlossenes E-Bike entwendet

Ein 46-jähriger Mann stellte sein schwarzes E-Bike am Dienstag zwischen 16 und 16.30 Uhr unverschlossen vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße ab. Als er zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr da. Dem Besitzer entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von 900 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.