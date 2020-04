Zur Berichterstattung über die Corona-Krise wird uns geschrieben: Die verfügbaren epidemiologischen Daten für Deutschland zur gegenwärtigen Epidemie veranlassen zum Nachdenken. Von der 40. Kalenderwoche 2019 bis zum 23. März 2020 erkrankten in Deutschland mit laborchemisch bestätigtem Virusnachweis 177 000 Patienten an Influenza, die Zahl der verstorbenen betrug 395 (Robert-Koch-Institut/RKI).

Die Anzahl der an Covid-19 Erkrankten mit Virusnachweis betrug vom Januar bis zum 25. März 2020 etwa 36 000, die Zahl der Verstorbenen 198 (RKI).

Dabei muss man sich über zwei Dinge klar sein: Einmal sind die Patienten mit dem Virus verstorben, aber nicht zwingend daran, und die Zahl der Dunkelziffer, also der Erkrankten ohne Eingang in die Statistik ist laut Experten beträchtlich, bis zu zehn Mal so hoch.

Das bedeutet, dass für 95 Prozent der an einer der beiden Virusarten Erkrankten die Infektion harmlos verläuft. Und auch, dass die Infektiosität, die Morbidität (Erkrankungshäufigkeit), der Krankheitsverlauf und die Mortalität (Todesfolge, etwa 0,5 bis ein Prozent) vergleichbar sind.

Allerdings verstarben an der Influenzawelle 2012/2013 20 000 Patienten, 2017/2018 25 000 Patienten. Die derzeitigen Zahlen erreichen bei weitem nicht dieses Ausmaß. Damals hat niemand derartig drastische Maßnahmen vorgeschlagen, die die Politik uns heute abverlangt und die, wie ich meine, unverhältnismäßig und teilweise nicht zielführend sind.

Wir können doch nicht regelmäßig, wenn eines der Virusarten wieder seine Oberflächenstruktur ändert, eine weitere Epidemie auftritt, unsere Wirtschaft und die Existenz vieler ruinieren.

Klüger und notwendig wäre es, über Alternativen nachdenken. Notwendig ist der Schutz der Älteren, Kranken und immungeschwächten Patienten, vielleicht über eine Kontaktsperre oder einen Kontaktschutz. Moderne Techniken erlauben, über Smartphone sehr früh Infektionsquellen zu orten und zu isolieren.

Die Verbesserung der Hygienestandards, zum Beispiel der Einkaufswagenhandgriffe, auch in den Kliniken (Verhinderung der krankenhausbedingten Infektionen), bessere Ausstattung unseres Gesundheitssystems mit adäquat bezahlten Mitarbeitern und den notwendigen Materialien.

Nicht zu vergessen: Die Politik hat unser Gesundheitssystem über viele Jahre wie eine Zitrone ausgepresst. Wir Augenärzte, die wir sehr dicht am Patienten mit erhöhtem Risiko arbeiten, haben bis heute noch keine einzige Atemschutzmaske erhalten.

Das sollte uns allerdings nicht davon abhalten, unter Beachtung der Hygieneregeln und der Behandlungsnotwendigkeiten, unsere Pflicht zu tun - wie es andere Berufsgruppen auch tun.

Bernd Stein

Kulmbach