Unvergessliche Reiseerlebnisse

Über seine "Abenteuerreise zu Fuß und mit dem Mountainbike durch Vietnam" berichtet Walter Lauter am Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr bei der Europa-Union im Europa-Zentrum in Hausen. Walter Lauter verbrachte mit einer Kleingruppe 16 Tage in Nordvietnam. Er radelte in dieser Zeit einige Tage mit dem Mountainbike in den Bergen und zwischen den Reisfeldern. Danach wanderte er vier Tage im vietnamesischen Urwald und verbrachte einige Tage auf einer Holzdschunke in der Halongbucht. sek