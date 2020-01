Sebastian Schanz Einen herben Verlust hat die Bamberger Geschäftswelt schon vor Jahren wegstecken müssen, als in der Hauptwachstraße an der Kettenbrücke der alte Westernshop zugemacht hat. Eines der wenigen Geschäfte, das unvergessliche Einkaufserlebnisse in mein damals jugendliches Hirn gebrannt hat - weil man sich als Teenager fühlte, als würde man direkt in die Unterwelt eintauchen, wenn man den Laden betrat. Flaggen und Symbolik unbekannten Ursprungs für den jugendlichen Kunden, dazu die legendäre Frage des Verkäufers an einen 14-Jährigen geraunt: "Brauchst' was braun's?"