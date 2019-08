In der Unterzettlitzer Straße wird von der Einmündung der Straße An der Schwedenleite bis zum Ortsende von Montag, 26. August, bis Sonntag, 29. September, die Wasserleitung neu verlegt. Durch die Bauarbeiten kommt es zu Behinderungen bei der Durchfahrt. Die Verkehrsteilnehmer werden geben, die Baustelle über die Bamberger Straße und den Äußeren Frankenring zu umfahren. Die Zufahrt zu den Arztpraxen von der Straße An der Schwedenleite ist jederzeit möglich. red