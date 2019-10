Unterzettlitz vor 11 Stunden

unterzettlitz.inFranken.de

Unterzettlitzer Feuerwehrleute zeigen bei der Leistungsprüfung ihr ganzes Können

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterzettlitz standen in diesem Jahr wieder Leistungsprüfungen an. In zwei Gruppen absolvierte die Wehr erfolgreich die Prüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz". Bei der Was...