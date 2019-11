Unterzettlitzer denken an ihre Kriegsopfer

Am Freitag, 15. November , findet um 19 Uhr die Gedenkfeier zum Volkstrauertag an der Kapelle statt. Nach einem Gottesdienst werden die Kriegsopfer aus Unterzettlitz mit einer kurzen Ansprache und der Kranzniederlegung am Ehrenmal gewürdigt. Die Gedenkfeier wird von der Nothelferkapelle musikalisch umrahmt, Feuerwehr sowie Soldatenkameradschaft übernehmen die Ehrenwache. An die Ortsbevölkerung ergeht Einladung. red