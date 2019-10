Unterzettlitz vor 18 Stunden

Unterzettlitz heute ohne Wasser

Wegen dringender Arbeiten am Wasserleitungsnetz wird am heutigen Dienstag von 9 bis etwa 17 Uhr in ganz Unterzettlitz das Wasser abgesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, sich Wasservorräte anzulegen....