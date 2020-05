Unterwelt, Schatzsuche und Wasserkraft

Die Touristinformation Egloffstein bietet folgende Veranstaltungen an: Samstag, 30. Mai, 10 Uhr "Eintauchen in die Unterwelt" - Führung durch die Felsenkeller von Egloffstein. Treffpunkt an den Felsenkellern, unterhalb Parkplatz der RfB (Felsenkellerstraße 20). Pfingstmontag, 1. Juni, 10 und 14 Uhr, "Wasserkraft früher und heute" - Führung durch das kleine Mühlenmuseum, Treffpunkt an der Pension Mühle (Talstraße 10). Mittwoch, 3. Juni, 10 Uhr, "Schatzsuche in der Unterwelt" - Kinderführung durch die historischen Felsenkeller, Treffpunkt am Kellereingang, unterhalb Parkplatz Raiffeisenbank.

Es wird um telefonische Anmeldung unter 09197/1544 gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Alle Teilnehmer müssen während der Führung einen Mundschutz tragen. Auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern ist zu achten. Alle Gäste müssen ihren Namen und eine Telefonnummer hinterlassen. red