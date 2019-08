Unterwegs zur Schutzengel-Wallfahrt

Am Samstag, 31. August, macht sich die Fußgruppe um 6 Uhr vom Dorfplatz in Machtilshausen aus auf den Weg und wandert mit Gebeten und Liedern über Trimberg, Euerdorf, Arnshausen und Reiterswiesen bis zum Panzerwaschplatz in Bad Kissingen. Von dort wird gemeinsam mit der Busgruppe (Beginn dieser ist um 9.30 Uhr in der Jakobuskirche in Machtilshausen) die Wallfahrt nach Münnerstadt fortgesetzt. Die gesamte Strecke von Machtilshausen bis nach Münnerstadt beträgt etwa 25 Kilometer.

Nach der Ankunft in Münnerstadt gegen 13.45 Uhr finden außerdem ein Kreuzweg um 16.30 Uhr und ein Abschlussgottesdienst um 19 Uhr statt.

Danach geht es für die ganze Gruppe per Bus zurück zum Waschplatz in Machtilshausen und von dort mit einer Lichterprozession zum Abschlusssegen in die Pfarrkirche. Teilnehmer der Wallfahrt werden gebeten, das bekannte Wallfahrtsbüchlein mitzunehmen.

Rückfragen an Elisabeth Simon, Tel. 09704/7539. sek