Am Samstag, 31. August, macht sich die Fußgruppe um 6 Uhr vom Dorfplatz in Machtilshausen aus auf den Weg zur Schutzengel-Wallfahrt. In Bad Kissingen wird mit der Busgruppe (Start um 9.30 Uhr an der Jakobuskirche in Machtilshausen) die Wallfahrt nach Münnerstadt fortgesetzt. Dort findet ein Kreuzweg um 16.30 Uhr statt. Nach dem Abschlussgottesdienst fährt der Bus zurück. Rückfragen an Elisabeth Simon, Tel.: 09704/7539. sek