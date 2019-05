Die Senioren aus Pfarrweisach und Umgebung sind am Dienstag, 14. Mai, bei einem Halbtagesausflug mit dem Bus unterwegs zum Kloster Langheim bei Lichtenfels. Nach einer Maiandacht in der dortigen Kirche fahren die Teilnehmer weiter durch die blütenreiche Landschaft bei Burkunstadt. Nach einer Kaffeepause besuchen sie die Basilika in Vierzehnheiligen und begeben sich nach einer Abendeinkehr auf den Nachhauseweg. Sie sind bis etwa 19.30 Uhr wieder in Pfarrweisach. Um eine Anmeldung bei Adam Ort unter der Rufnummer 09535/260 wird gebeten. red