Unterwegs mit zwei Promille

Am späten Donnerstagnachmittag kam es in Herzogenaurach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Gegen 17 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw die Nürnberger Straße. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Mazda, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Straßenlaterne. Hierdurch entstand sowohl an der Straßenlaterne als auch an dem Fahrzeug Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten dann an der Unfallstelle Anzeichen für Alkoholkonsum bei dem Unfallverursacher fest. Ein sofort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in die Dienststelle gebracht, wo auch sein Führerschein sichergestellt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. pol