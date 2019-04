Unterwegs mit Rollator und Gehhilfe

Sich trotz Mobilitätseinschränkungen sicher im Straßenverkehr bewegen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Die gute Nachricht: Man kann das trainieren. Das Seniorenbüro der Stadt Bamberg und die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bieten Bürgern, die auf Rollatoren oder Gehhilfen angewiesen sind, im Mai und Juni jeweils einen Kurs an, um den richtigen Umgang mit solchen Hilfsgeräten zu erlernen. Kurs 1 findet am Mittwoch, 8. Mai, statt (Anmeldeschluss 26. April), Kurs 2 ist am Mittwoch, 5. Juni (Anmeldeschluss 24. Mai). Kursbeginn ist jeweils um 14 Uhr in der Jugendverkehrsschule, Pestalozzistraße 12 in Bamberg. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ein Rollator oder eine Gehhilfe machen Menschen im täglichen Leben mobiler und stellen so eine große Stütze dar. Allerdings birgt ihr unsachgemäßer Umgang auch einige Gefahren. Was ist beim Betreten oder Verlassen eines Busses zu beachten? Welche Technik ist dabei am sichersten und einfachsten? Oder: Welche Funktionen hat ein Rollator, bzw. wie verwende ich eine Gehhilfe sachgerecht? Diese und weitere Fragen beantworten die Veranstalter in den beiden Kursen.

Kompetente Unterstützung

Dazu haben sie sich kompetente Unterstützung organisiert: Das mediteam bietet mit seinem Servicemobil einen Einblick in die verschiedenen Arten von Rollatoren und Gehhilfen und führt vor Ort einen Sicherheitscheck durch. Die Stadtwerke sind mit einem so genannten "Niederflurbus" mit von der Partie - hier kann das korrekte Ein- und Aussteigen geübt werden. Mit einem Gleichgewichtstraining beteiligt sich Saludis - das Zentrum für rehabilitative Medizin der Sozialstiftung - an dem Kursangebot.

Den Veranstaltungsort, die Jugendverkehrsschule in der Pestalozzistraße 12, erreichen Busfahrer am schnellsten mit der Linie 901. Bei Bedarf können Interessierte von der Bushaltestelle oder von zu Hause abgeholt werden. Infos und Anmeldungen gibt es unter der Rufnummer 0951/87-1514 (vormittags) oder per E-Mail an seniorenbuero@stadt.bamberg.de. red