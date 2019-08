Bad Brückenau 31.07.2019

Unterwegs mit der Badefrau

Einen Spaziergang mit der städtischen Badefrau "Frieda" anno 1928 machen die Teilnehmer am Samstag, 17. August, in Bad Brückenau. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Alten Rathaus. Eine weitere Führung steht ...