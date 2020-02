Unterwegs mit den "Jägern der Nacht"

Fledermäuse und das Autofahren der Zukunft stehen im Blickpunkt der kommenden Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums in Oberschleichach. Für beide Angebote bittet das Ubiz um Anmeldungen. Sie sind an das Umweltbildungszentrum zu richten: online unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Ubiz-Rufnummer 09529/92220. 1. "Fledermäuse - geheimnisvolle Jäger der Nacht": Am Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, entführt Jürgen Thein Interessierte in die Nacht und zeigt: Wie leben Fledermäuse? Welchen Nutzen haben sie für Menschen? Und was können die Menschen für sie tun? Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bund Naturschutz Eltmann/Steigerwald und dem Ar- beitskreis Fledermaus statt.

2. "Das Autofahren der Zukunft - autonom, vernetzt, gefährlich?": Stefan Herrnleben von der Universität Würzburg gibt am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr Einblicke in den aktuellen Stand: Potenziale der Automatisierung und Vernetzung, Möglichkeiten der Kommunikation mit den Fahrzeugen und der Fahrzeuge untereinander und natürlich die Gefahrenquellen, die daraus entstehen. red