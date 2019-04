Unterwegs mit dem Rhönklub im Mai

Für den Rhönklub Garitz steht am Mittwoch, 1. Mai, eine Maiwanderung von Euerdorf über den Panoramaweg nach Wirmsthal und nach Ramsthal an. Ein Mittagessen ist eingeplant. Die Strecke beträgt zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz in Garitz. Ein Klubabend findet am 7. Mai ab 19 Uhr im Kolpingheim Garitz statt; Horst Hippler zeigt einen Lichtbildervortrag über Marokko. Am 11. Mai findet eine Muttertagsfahrt nach Miltenberg und Amorbach-Walldürn statt. Abfahrten sind in Hausen um 8.10 Uhr, am Berliner Platz um 8.15 Uhr, am Parkwohnstift um 8.20 Uhr und am Seeplatz in Garitz um 8.30 Uhr. Am Sonntag, 26.Mai, steht die Extratour "Auf dem Strahlunger” auf dem Programm. Die Strecke beträgt 14 Kilometer, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Eine Schluss-Einkehr ist in Strahlungen geplant. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz in Garitz. Die Kegelfreunde treffen sich am Dienstag, 28. Mai, zum Kegelabend im katholischen Pfarrzentrum Bad Kissingen. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek