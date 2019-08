Unterwegs mit dem Erntewagen

Der Heimat- und Verschönerungsverein Höchstadt und Umgebung fährt mit seinem Erntewagen am Montag, 19. August, um 18 Uhr zum Kerwäs-Dämmerschoppen in Weingartsgreuth. Am Samstag, 31. August, um 9 Uhr wird eine Fahrt nach Schlüsselfeld mit Empfang durch den Bürgermeister Johannes Krapp im Rathaus, einer Stadtbesichtigung und fröhlicher Einkehr angeboten. Die Fahrten starten jeweils am Gasthof "Hirschen" (Schlossberg 3, Höchstadt) und Fahrkarten sind für 10 Euro (Weingartsgreuth) bzw. 20 Euro (Schlüsselfeld) zu haben. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0176-72956138. red