Unterwegs mit dem Duft von Weihrauch

Traditionell gehen auch in der Pfarrei St. Vitus in Sterpersdorf die Sternsinger durch Sterpersdorf, Greiendorf, Greienmühle, Weidendorf, Schwarzenbach und Antoniuskapelle. Zwölf Sternsinger und ihre Begleiter sammelten Spenden, erfüllten die Häuser mit dem Duft des Weihrauchs und brachten ihre Zeichen an den Haustüren an. Foto: privat