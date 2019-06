Eine geführte Wanderung "In der Rhön unterwegs mit Carmen Schiefhauer (Streuobstpädagogin)" findet am Sonntag, 9 . Juni, statt. Dabei wird das Leben auf der Obstwiese untersucht, denn hier gibt es eine bunte Vielfalt an Lebewesen. Dieser Ausflug ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Eine Anmeldung im Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön", Tel.: 09774/910 260, ist erwünscht. Treffpunkt für diese Wanderung ist um 16 Uhr in der Schulstraße 1 in Unterelsbach (ehemalige Schule). sek