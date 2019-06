Unterwegs in der Rhön und Wissen sammeln

Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Eberhard Maisch begleitet die Teilnehmer bei einer geführten, etwa zweistündigen Orchideenwanderung am Sonntag, 23. Juni. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 09774/910 260. Die Wanderer treffen sich in Fladungen, Bischof-Wagenhauber-Str. 2.

Eine geführte Wanderung "Durch das Schwarze Moor" über den Holzbohlensteg mit Informationen zu Flora, Fauna und Entstehung der Moore findet ebenfalls am Sonntag, 23. Juni, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Steinerner Torbogen vor dem Eingang zum Schwarzen Moor. Eine Anmeldung zu dieser Wanderung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Interessierte unter http://biosphaerenreservat-rhoen.de/naturlehrpfad-schwarzes-moor .

In der Rhön unterwegs mit Michael Dohrmann sind Interessierte am Sonntag, 23. Juni, ab 16 Uhr. Die Teilnehmer lernen heimische Wiesenpflanzen kennen und schützen die Artenvielfalt der Rhöner Wiesen durch die gezielte Entnahme der nordamerikanischen Staudenlupine. Nähere Informationen hierzu gibt es unter https://biosphaerenreservat-rhoen.de/pflanzen/158-nordamerikanische-staudenlupine. Feste Schuhe, der Witterung angepasste Kleidung und Arbeitshandschuhe werden benötigt. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz an der Thüringer Hütte. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel.: 09774/ 910 260. Veranstalter ist jeweils das Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach. sek