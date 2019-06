Eine Wanderung von der Hochrhönstraße um den Gangolfsberg zum Schweinfurter Haus unternimmt der Rhönklub-Zweigverein Hammelburg am Mittwoch, 10. Juli, unter der Führung von Friedrich Rau. Abfahrt für angemeldete Teilnehmer ist um 12 Uhr am Bleichrasen in Hammelburg. sek