Unterwegs im Oehrbachtal

Nach der erfolgreichen Einweihung des Walderlebnisweges "Der Oehrbachtaler" im vergangenen Jahr möchte die Vereinsgemeinschaft Hassenbach auch in diesem Jahr den neuen Weg, der bei vielen Wanderern sehr beliebt ist, im Rahmen eines schönen Programms, verbunden mit einem italienischen Abend, hochleben lassen.

Treffpunkt und Programm

Am Samstag, 17. August, treffen sich Wanderfreunde schon um 13 Uhr am Gemeindehaus mit Hubert Schenk, der natürlich über sehr viel Hintergrundwissen zum neuen Weg verfügt und die Wanderer gerne in die Geschichte einweiht. Wer es etwas schneller mag, startet um 14 Uhr am Gemeindehaus mit Erika Felbinger zum Nordic Walking. Natürlich ist auch die freie Wanderung möglich, und auch Radfahrer sind herzlich willkommen. Auf dem Rundkurs ist ab 13.30 bis 18.30 Uhr an der "Reuter-Bank" auch eine Station mit Essen und Trinken eingerichtet. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, und um 17 Uhr startet der italienische Abend mit Pizza. sml