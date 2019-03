Unterwegs im Oehrbachtal

Der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen, bietet am Sonntag, 31. März, eine naturkundliche Wanderung ins Oehrbachtal an. Hubert Schenk führt zu Märzenbechern. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz am Ortseingang von Hassenbach (Richtung Oberthulba). sek