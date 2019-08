In der Rhön unterwegs mit Christian Trabert heißt es am Sonntag, 4. August. Die geführte Wanderung findet im Naturschutzgebiet Weyhershauk statt und führt zu den artenreichen Kalkmagerrasen-Wiesengesellschaften. Aber auch kulturhistorisch birgt der Weyhershauk so manches Geheimnis.

Treffpunkt ist um 16 Uhr der Wanderparkplatz Weyhershauk zwischen Ostheim und der Lichtenburg. Weitere Infos gibt es im Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön", Tel.: 09774/910 260, info@nbr-rhoen.de . sek