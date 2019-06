Unterwegs im Lauertal

Die Lauertal-Mühlen-Radtour im Programm der Volkshochschule Rhön und Grabfeld findet am Freitag. 5. Juli, statt. Diese Genuss-Rad-Tour führt die Teilnehmer auf abwechslungsreichen Wegen entlang der Lauer bis zum Halt an der Quelle. Der Weg führt an zahlreichen Wassermühlen vorbei, durch ländliche Städtchen und Dörfer sowie durch romantische Flussauen. Die geführte Tagestour wird von einem zertifizierten Radtourenleiter geleitet. Infos und Anmeldungen unter www.die-vhs.de und unter Tel.: 09776/ 709 09 80. sek