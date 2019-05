Unterwegs im Kopfeichenland

Die teilweise über 300 Jahre alten Kopfeichen am Hetzleser Berg sind ein europaweit bedeutender Lebensraum für holzbewohnende Insektenarten. Bei einer fünf Kilometer langen geführten Exkursion des Landschaftspflegeverbands Forchheim am Fuße des Hetzleser Berges werden nicht nur der spezielle Lebensraum Kopfeiche und ihre historische Nutzung erläutert, sondern auch Wissenswertes über Streuobst, Landschaftspflege, Geologie und ökologische Zusammenhänge vermittelt. Treffpunkt für Interessierte, gern auch Familien, ist am Dienstag, 28. Mai, um 18 Uhr am Parkplatz vor dem Kindergarten/der Grundschule in Hetzles. red