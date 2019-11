Die evangelische Kirchengemeinde Pressig-Rothenkirchen lädt am morgigen Dienstag im Rahmen des Geselligen Kreises zu einem Reisebericht "Unterwegs im Ionischen Meer" von Pfarrer i.R. Friedrich Seegenschmiedt ein. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr im Pfarrhaus (Hauptstraße 78). Nach seiner Pensionierung war Seegenschmiedt von Frühjahr bis Herbst mit seiner Segelyacht "Sixtysix" in den Meeren um Griechenland unterwegs. Da er auch ein erfahrener und leidenschaftlicher Fotograf ist, hat er die vielfältigen Eindrücke seiner Reise in Bildern festgehalten. red