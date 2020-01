Unterwegs für Frieden

In vielen Orten des Landkreises waren an Dreikönig die Sternsinger unterwegs, um die Botschaft des Kindes von Betlehem zu überbringen und die Wohnungen mit dem Zeichen "20*C+M+B+20" zu segnen. Wobei die drei Buchstaben nicht für die Anfangsbuchstaben der Namen der drei Weisen - Caspar, Melchior und Balthasar - stehen, sondern als Abkürzung für den Segen "Christus mansionem benedicat" (Christus segne das Haus). In diesem Jahr steht das Land Libanon im Vordergrund und das Leitwort der Sternsingeraktion lautet: "Frieden! - Im Libanon und weltweit!”. Es handelt sich um die 62. Aktion Dreikönigssingen. In den Tagen um das Dreikönigsfest sind rund 8000 Sternsinger in den Gemeinden des Bistums Würzburg unterwegs.

Rund 200 Mädchen und Jungen aus allen Regionen des Bistums mit ihren Begleitern hatten bereits am Freitag an der diözesanen Aussendungsfeier der Sternsinger in Würzburg teilgenommen. In der Marienkapelle sandte Bischof Franz Jung die Sternsinger bei einem Abendgebet aus. Es gebe bei den Menschen eine Sehnsucht, dass der Friede des Kindes in der Krippe in die Häuser und Familien einziehe, sagte Jung. "Es ist schön, dass ihr euch senden lasst. Der Friede Gottes beflügelt euch, zu den Menschen zu gehen und Boten Christi zu sein."

Der Bischof erklärte, wie Feindseligkeiten unnötig entstehen. Man hege Vorurteile, obwohl man sich gar nicht gut genug kenne. Durch Misstrauen und Missgunst schaffe man eine Feindschaft, die so gar nicht vorhanden sei. "Was man nicht kennt und was man nicht liebt, das zerstört man sehr schnell."

"Ihr zieht jetzt aus. Ihr kommt in viele Häuser. Es wird in vielen Familien Probleme geben wie Streit, Trennung, Eifersucht, Ärger, der sich über Jahre aufgestaut hat", erklärte der Oberhirte den Kindern und Jugendlichen. "Die Menschen warten darauf, dass jemand kommt, der an den Frieden glaubt, der den Segen bringt und an die Tür schreibt." mm/pow