Bamberg 17.06.2019

Unterwegs fernsehen und lesen

Das Kolping-Bildungswerk in Bamberg bietet zum Thema "Unterwegs fernsehen und lesen" ein Seminar am Dienstag, 2. Juli, von 9 bis 12.15 Uhr an. Gezeigt wird, worauf man achten muss, wenn man online fer...