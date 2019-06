Das Kolping-Bildungswerk in Bamberg bietet zum Thema "Unterwegs fernsehen und lesen" ein Seminar am Dienstag, 2. Juli, von 18 bis 21.15 Uhr an. Den Teilnehmern wird dabei gezeigt, worauf man achten muss, wenn man im Internet fernsehen oder lesen möchten. Auch auf die Gefahren beziehungsweise eventuelle Kostenfallen wird in dem Kurs ausführlich eingegangen. Nach dem Seminar kennen die Teilnehmer laut Bildungswerk dann ein paar Apps, die man ohne weitere Probleme verwenden kann. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0951/519470 möglich, unter der Nummer sind auch weitere Informationen erhältlich. red