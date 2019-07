Unterwegs bei Heinrich und Kunigunde

Eine kurzweilige Stadtführung erlebten die Eberner Ministranten der Pfarrei Sankt Laurentius mit ihren Betreuern Lena Marks und Michael Kaffer in Bamberg. Pastoralreferent Markus Lüttke konnte als Stadtführer so manche Anekdote erzählen. So wusste vorher noch keines der Kinder, dass die Kettenbrücke das Vorbild für die Brooklyn Bridge in New York war. Oder dass auf dem Maxplatz früher eine große Kirche stand und deshalb manche Gebäude um den Platz Besonderheiten aufweisen. Der Abschluss der Führung war natürlich der Bamberger Dom mit der Grabstätte von Heinrich und Kunigunde, bevor es, gestärkt mit einem Eis, auf den Rückweg in Richtung Ebern ging. red