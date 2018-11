Unterwegs auf Rhodos

40 Mitglieder und Freunde der Europa-Union Hammelburg waren begeistert vom achttägigen Besuch der viertgrößten und meistbesuchten Insel Griechenlands, der Roseninsel "Rhodos". Unter der Führung ihres stellvertretenden Vorsitzenden, Dieter Lotze konnten sich die Hammelburger Europäer gleich nach der Landung einen Überblick ihres wunderschön, am Meer gelegenen Hotels verschaffen.

Bei herrlichem Spätsommerwetter startete man am nächsten Tag zur Inselmetropole "Rhodos-Stadt", an der äußersten Nordspitze der Insel gelegen. Imposant und wehrhaft erheben sich die vier Kilometer langen mittelalterlichen Stadtmauern rund um die Altstadt mit dem einzigartig erhaltenen Ritterviertel der Johanniter, sowie den Moscheen, Kirchen und Museen. Unmittelbar vor dem Mauerring konnten im Hafen liegenden Ausflugsschiffe und luxuriöse Jachten bestaunt werden.

Nach diesem eindrucksvollen Stadtrundgang stand für den nächsten Tag die ganztägige Inselrundfahrt auf dem Programm. Der erste Halt war "Epta Piges", das Tal der sieben Quellen, um anschließend "ein Dorf mit italienischer Vergangenheit" in arkadischer Hügellandschaft zu besuchen. Die Führung in der, im 14./15. Jahrhundert erbauten byzantinischen Kapelle Agios Nikolaas Fountoukli war sehr beeindruckend. Die Klosterkirche ist eine der schönsten auf Rhodos.

Nach einem typisch griechischen Mittagessen in der Gegend um den Weinort Embona, verbunden mit einer Weinverköstigung, führte die Route an die Westküste zum malerischen Ort Monolithos. Ein Highlight war der Besuch des in 240 Meter Höhe auf einem Gipfelplateau liegenden Kastro Monolithou. Eine weitere Station dieser Rundreise war die Fahrt zum 267 Meter hochgelegenen Aussichtsberg Filerimos mit Zeugnissen vieler Zeitalter. Sehenswert die Ritterkirche mit ihren wuchtigen überkuppelten Turm und dem auf einem Aussichtspunkt stehenden 13 Meter hohen Betonkreuz, von dem man unvergleichbare Rundumblicke über die Insel genießen konnte.

Ein weiteres Highlight waren der zweistündige Schiffsausflug zur schönsten Nachbarin von Rhodos, zur Insel Symni und der Halbtagesausflug zur antiken Stadt Lindos, mit seiner grandiosen Akropolis. Der Aufenthalt im dort zauberhaft liegenden Örtchen Simi mit der Besichtigung des Klosters vom Heiligen Erzengel Michael von Panormitis und den an steilen geschmückten Hängen liegenden klassizistischen Häusern, wie auch die Besichtigung einer Schwammfischerei, beendeten einen ereignisreichen Tag.

Am nächsten Tag dann die Fahrt zum Bilderbuchort Lindos. Die Schönheit des Ortes, mit dem mächtigen Bergblock, der die Säulen der Akropolis und die Zinnen von mittelalterlichen Mauern trägt, darunter im Schutz der steilen Felswände das weiße Häusernest des Dorfes.

Am vorletzten Tag wurden die "Heißen Quellen von Kalithea" besucht. Die in den 1920er Jahren von den Italienern erbaute, in traumhafter Lage liegende Thermenanlage wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Erst 2007 ging man an den aufwendigen Wiederaufbau, der so eindrucksvoll gelang, dass heute die Therme die exquisiteste Vorzeigeadresse Rhodos ist.

Mit der Besichtigung des in der italienischen Besatzungszeit entstandenen "Mandraki-Hafens" und der Besuch einer Taverne, wo die "Hammelburger Europäer" ihr Abschiedsessen genossen, nahm die Gruppe Abschied von dieser reizvollen Insel und deren gastfreundlichen Bevölkerung. Dieter Lotze