Unterwegs auf dem "Maingezwitscherpfad"

Die Gebietsbetreuerin der Natura 2000-Gebiete im Landkreis Lichtenfels lädt am Samstag, 14. September, zu einer gemeinsamen Begehung des "Maingezwitscherpfades" bei Unterbrunn ein. Für Kinder gibt es viel zu entdecken und für die Erwachsenen viel zu erfahren. Die etwa drei Kilometer lange Strecke ist kinderwagentauglich. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Pavillon an der Mainschleife zwischen Ober- und Unterbrunn. Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. red