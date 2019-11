Hammelburg 28.10.2019

Unterwegs auf dem Kapellenweg

Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg sind am Mittwoch, 20. November, unterwegs auf dem Kapellenweg in Fuchsstadt. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bleichrasen, Wanderführer ist Alfred Jeurink. s...